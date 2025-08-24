Lazio, l’allarme di Sarri: “Mediocri, disastrosi! Se siamo questi è un problema…”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Como, nella gara d'esordio in questa Serie A: "Speriamo sia solo una brutta giornata da parte nostra perché se il differenziale è questo diventa tutto problematico. Non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, siamo stati mediocri e disastrosi dal punto di vista tecnico. Errori tecnici abbinati anche a errori di scelte cervellotiche per fare cose semplici, una brutta partita da parte nostra.

Speriamo che il gap tecnico sia solo frutto di questa giornata. L’approccio poteva essere come volevi, se il differenziale era quello in campo non c’era margine di salvezza. I tifosi sono talmente innamorati di questa maglia che non c’è bisogno di riconquistarli, hanno fatto 29 mila abbonamenti. Siamo noi a dover essere degni di questa maglia".