Iannicelli pazzo di De Bruyne: “Mi ha impressionato! Ecco quando mi lasciò a bocca aperta"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dell’esordio in maglia azzurra di Kevin De Bruyne: “Sono rimasto impressionato da De Bruyne. Io ho una particolare predilezione per questo giocatore. Abbiamo avuto la fortuna di vederlo dal vivo quando il City sfidò il Napoli di Sarri. Devo dire che la prestazione che fece sul campo del City all'andata. Io ero lì, ragazzi, mi lasciò a bocca aperta, perché un giocatore di quel livello e di quella qualità forse avrebbe meritato maggiori vittorie col suo club.

Posso dire che sono innamorato di De Bruyne! Molti dicono: ‘La mentalità’, ho sentito dire anche da Gianni Improta: ‘Un giocatore come quello negli spogliatoi ti dà una voglia di fare anche al più giovane, che dice se uno che ha vinto tutto a 34 anni sta lì ad allenarsi a migliorarsi…’. Io credo che ci farà vedere cose strabilianti e meravigliose, però De Bruyne e come tutto il Napoli ha bisogno di essere supportato da due acquisti importanti. E aggiungo anche il terzo, perché altrimenti poi si andrà in difficoltà quando Anguissa dovrà fare la maledetta Coppa d'Africa. Siccome il Camerun ha l'abitudine di andare quasi fino in fondo è un problema”.