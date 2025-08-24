Juve, Bremer: "Scudetto? Il Napoli ha qualcosa in più, ma con voglia e sacrificio potremo stare con loro"

Tornato in campo dopo 10 mesi, il difensore Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta 2-0 contro il Parma: "Ero nel posto giusto, al momento giusto quando ho salvato il gol. Si gioca di squadra, tutti insieme. Ero un po' in ansia prima della partita, man mano che la partita scorreva, trovavo più fiducia: i compagni sono stati fondamentali"..

Quali possono essere gli obiettivi della Juventus?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo tutti che il Napoli ha qualcosa in più di noi, ma con voglia e sacrificio potremo stare con loro".