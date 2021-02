Corbo contro Gattuso: "Pensi a offrire gioco e vittorie, basta sfoghi e teatrini"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo: “L’origine di tutto è che il Napoli gioca male dopo, non ha un gioco. Ci sono dei giocatori secondo me sottotono. Tolto Lozano sono tutti un po' non nelle condizioni migliori e questa è la situazione che fa tremare il Napoli. Se De Laurentiis perde la qualificazione Champions è un dramma perchè è fondamentale per programmare il futuro vista la crisi economica che c’è in giro. Ciò che si imputa a Gattuso è anche il fatto che, tolto Lozano, nessun giocatore è migliorato durante la sua gestione. In questo momento lui deve offrire gioco e vittorie, ha sbagliato a fare quello sfogo, basta teatrini. Tutti si devono mettere e lavorare con impegno e con serietà perché c'è un pubblico che guarda che non merita tutto questo”.