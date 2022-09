Corbo critica Spalletti per l'attacco: "Elmas non dà ampiezza e Raspadori non lega con Osimhen"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, all'indomani del pareggio contro il Lecce si esprime così nella sua rubrica 'Il Graffio'

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, all'indomani del pareggio contro il Lecce si esprime così nella sua rubrica 'Il Graffio': "Nel primo tempo supera l’esame Elmas schierato a sinistra come jolly per dare equilibrio, Elmas ha la fortuna e la bravura di segnare il primo gol, ed è tollerata la sua presenza. Ma solo grazie al gol. Perché Elmas non dà ampiezza a sinistra né stabilisce le premesse per una buona catena di sinistra con Olivera, notato per un dignitoso contributo all’inizio, più attivo e lucido poi fino a sentire la fatica. Una buona prova. Ma non funziona il tandem d’attacco: un silente Osimhen non lega con Raspadori, nomade malinconico tra le linee. Inevitabile ritirare Raspadori: qualche responsabilità è anche sua, ma sembra confuso e penalizzato in un attacco massiccio ma non coeso. Raspadori non morde se attacca, non aiuta la squadra nel raccordo".