Corbo: "Ecco quanti punti servono al Napoli per la Champions. Sugli infortuni..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista. “A questo punto non conta andare avanti con la storia del contratto, i dispetti, sospetti e pregiudizi. Gattuso e De Laurentiis sono due persone chiamate a stare insieme dal destino, almeno fino a giugno insieme devono lavorare in un rapporto di formale eleganza e quindi andare avanti nel rispetto dei propri ruoli e dei rispettivi stili. Questo significa non litigare più, non farsi guerra clandestina ma operare tutti nella stessa direzione e puntare alla qualificazione Champions. Io ho fatto un calcolo che può essere sbagliato ma ho calcolato che il Napoli per arrivare al quarto posto deve arrivare almeno a 76 punti e avendone ora 40 ne mancano almeno 36 per il quarto posto.

Sugli infortuni: "Statisticamente quando c'era De Nicola il Napoli era l'unico Club che aveva un numero di indisponibili ridotto e molto esiguo. I medici attuali sono bravissimi anche perché facevano parte dello staff di De Nicola però qualcosa è cambiato”.