Corbo: "Finalmente il Napoli verticale come vuole Conte"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo esalta la squadra azzurra, il Napoli, per la vittoria sull'Udinese.

"Che cosa è davvero successo tra le quinte del Napoli? Di certo Udine segna un cambio di tendenza. Con un gioco tutto in verticale, alla costante ricerca della profondità, il Napoli esce dai grigiori di gioco e di umore. Dà un senso anche al possesso palla. Che è una iattura se il basso ritmo non crea spazi offensivi. Facile elencare le nuove luci del Napoli nella undicesima vittoria. A due punti da un’Atalanta, temibile ma inseguita da un Napoli energico e lucido. Napoli che riemerge sullo slancio dei meridionali del Nord a Udine, si chiudano pure le porte ai fedelissimi, ma questo Napoli non sarà mai solo".