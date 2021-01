Corbo: "Insigne sbaglia il rigore perché stanco e logorato dai rientri in difesa"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso deve riflettere perché se Insigne sbaglia quel rigore all'80' è anche perché è arrivato stanco, massacrato, dopo una partita logorante per uno del suo ruolo. Mancini, all'intervallo di Juventus-Napoli, ha parlato di Insigne e ne ha parlato come un c.t., facendo degli elogi senza nascondere la sua sorpresa per i suoi rientri in difesa. Il miglior ruolo possibile per Insigne è negli ultimi trenta metri. Il 4-2-3-1 è un bellissimo modulo, ma devi avere la gente pronta ad applicarlo. Il modulo va rivisto, senza Osimhen il 4-2-3-1 non è possibile".