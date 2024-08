Corbo insiste: “Osimhen deve restare e scommettere sul Napoli”

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero: “Confermo quanto ho detto a voi in anteprima e quanto ho scritto, in seguito, su Repubblica. Osimhen deve scommettere sul Napoli e deve restare in azzurro, in modo tale che possa andar via con tutti gli onori e la società può massimizzare la cessione.

Buongiorno? Il Napoli ha fatto benissimo a prenderlo, è un difensore interessante e il tempo lo dimostrerà.

Raspadori è da tenere? Lo stiamo aspettando da tempo, spero che possa meritarsi il posto, ma è molto alterno e direi che attualmente è costato molto rispetto a quanto ha finora reso. Attualmente è incompiuto. Simeone? Ha dato tanto, ma negli ultimi tempi si è defilato.

Conte ha bisogno della rosa al completo? Ci sono tante considerazioni da fare, ma deve decidere su Osimhen, è inutile tenere un “clandestino a bordo”, si può vendere in qualsiasi momento, magari si può reinserire”.