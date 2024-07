Corbo insiste: "Osimhen può restare con percentuale garantita l'anno prossimo"

Il giornalista Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, ha parlato a Radio Marte: “Vicenda Osimhen? Si è verificato un cortocircuito, qualcosa non ha funzionato. Gli Europei non hanno spostato gli equilibri, il mercato è piuttosto fermo e le nuove norme su controllo ingaggi e liquidità hanno rallentato le operazioni. Il Napoli aveva dato troppa credibilità ai 130 milioni come via di fuga per Osimhen, cosa che non si è verificata.

La società aveva puntato tanto sulla cessione del nigeriano che ora sta bloccando anche Lukaku. Come uscire dall’impasse? Deve essere confermato per un anno Osimhen, quasi rinfacciandogli la caduta di valore per il suo scadente rendimento ed incentivarlo a restare promettendogli una cessione importante con percentuale garantita sull’acquisto il prossimo anno".