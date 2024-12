Corbo: "Juan Jesus? Non sono fiducioso, andava già ceduto"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero: "Gli infortuni fanno parte del calcio. Il Napoli è riuscito ad evitarne tanti anche grazie alla preparazione atletica e, rispetto alle altre squadre, ne ha avute molti meno. Con Buongiorno viene meno una colonna, nonostante nelle ultime gare non abbia brillato. Bisogna aspettarlo con grande fiducia perchè è un elemento fondamentale. Il Napoli ha iniziato con una formazione felicemente imperfetta e nelle retrovie non ha calciatori adatti in ogni ruolo e la società sta provando a correre ai ripari sul mercato di riparazione. Juan Jesus, purtroppo, negli ultimi due anni non è più quello di prima. Agli azzurri mancano alcuni calciatori collaudati e dal futuro sicuro, con Rafa Marin che non sappiamo ancora se è all'altezza di questa squadra, così come altri calciatori. Spero che sul mercato siano colmati i ruoli giusti, è facile trovare in questo periodo alcuni calciatori che non sono contenti nelle proprie squadre e optare per un prestito, risparmiando un tesoretto per poi poter spendere la prossima estate per l'erede di Osimhen, con Lukaku che sta avendo fasi alterne.

Juan Jesus? Non sono fiducioso al 100%, lo scorso anno ha commesso molti errori e in estate andava venduto e cercare altre soluzioni. Spero che riesca a rifarsi in queste gare e che passi il prima possibile questo periodo di emergenza. Neres e Kvaratskhelia possono giocare insieme, il brasiliano è un solista che accelera molto negli ultimi 30 metri. Con lui a destra e Kvara a sinistra non c'è la copertura che dà Politano, che non sta permettendo a quest'ultimo di trovare spesso il gol. Il Napoli ha bisogno di segnare, con Lukaku, capocannoniere degli azzurri, si trova tra il sesto e l'ottavo posto della classifica marcatori in Serie A e questo vuol dire che la squadra di Conte dovrà migliorare questi numeri".