Corbo: “L'Italia del calcio è molto ipocrita. La verità è che nessuno ha capito il Napoli”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Fortunatamente a Napoli non si parla più del portiere che dev'essere bravo con i piedi. Io seguo la linea Ancelotti che una volta mi disse: 'il portiere deve saper parare e Meret è un gioiellino'. Mi fido dell'allenatore più vincente al mondo. L'Italia del calcio è molto ipocrita: fino a venerdì mattina erano tutti lì a sperare che la Juventus riaprisse il campionato, accreditando la squadra di Allegri per le 8 vittorie consecutive. Tutti in Italia a fare il tifo perchè la Juve potesse battere il Napoli.