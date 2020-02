Corbo: "Multe? Ad oggi i giocatori non hanno chiesto scusa o chiamato ADL"

Il giornalista e firma di Repubblica Antonio Corbo, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', tornando ancora sul tema delle multe in casa Napoli: "I giocatori hanno sbagliato e devono pagare. Ad oggi non mi risulta abbiano mai chiesto scusa o un incontro con De Laurentiis per chiedere scusa e provare a chiudere la vertenza. Il Napoli non può non imporre le sue regole e quindi le sue sanzioni per il mancato rispetto".