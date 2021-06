Corbo: "Napoli da ricostruire con competenza, non con i grandi nomi che vogliono i tifosi!"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve essere ricostruito con competenza. Uso una parola che probabilmente non piace ai tifosi, perché per loro è importante avere un grande nome e una società che spende un sacco di soldi. Io mi complimento con l'Atalanta che scopre Pessina. Politano? Aveva diritto a rimanere nel giro dei ventisei, Bernardeschi non è superiore e ieri l'abbiamo visto".