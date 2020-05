Corbo rivela: "Gattuso ha esercitato una forte pressione per il rinnovo di Mertens"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Canale 8 al Tg Sport: "Gattuso ha esercitato una forte pressione per avere la conferma di Mertens. Il belga è un centravanti particolare, a me piace definire la sua posizione come un '9' che non è un giocatore ma uno spazio, una situazione tattica che crea una serie di alternative e coincidenze. Si tratta di un'idea di calcio, Mertens, più che un classico centravanti.

Petagna è un rispettabile giocatore, che ha dato prova di forza e grande impegno, ma credo che il tifoso del Napoli al posto di Mertens si aspetti un'alternativa raffigurata anche in un nome da Immobile e Icardi in poi".