Corbo su Osimhen al Galatasaray: "Tra un anno non so quanto possa valere il cartellino"

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "La notizia del Galatasaray su Osimhen è importante, ma tra un anno non so quanto possa valere il cartellino di questo calciatore. C'è stato un incidente di percorso da parte del Napoli che è stato sfortunato, ma la più grande sfortuna è stata quella di non capire che stava parlando con due personaggi col quale non andrei nemmeno a fare una gita al lago.

Mi dispiace per De Laurentiis che s'è imbarcato in un'avventura disperata e senza via d'uscita perchè ha trovato due compagni di viaggio che non auguro a nessuno. Rapina a Neres? Strano che non sia ancora trapelato nulla, forse questo rapinatore è uno sprovveduto o è un super professionista che non vuol venire fuori perchè s'è reso conto di cosa abbia creato. E' un boccone amaro che bisogna subire, sono sicuro che il rapinatore sarà oggetto della giustizia, ma eviterei la storia di restituire l'orologio, storie da libro cuore. Ha commesso questo reato ed è giusto che paghi fino in fondo".