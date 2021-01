Corbo su Osimhen: "Possibile si acquisti a cifre alte un giocatore senza valutarne stili di vita?"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: "Basta la scena per rendere il calciatore più pagato nella storia del Napoli un esempio di insopportabile indisciplina e irresponsabilità. Tutto diventa ancora più grave quando al ritorno dalla Nigeria, via Anversa, il tampone anti-Covid dà esito positivo ai medici del Napoli. Torna con il coronavirus, e chissà quando potrà lui tornare in campo. Si sono superati in ottusa analisi i social. Quelli di tifosi juventini sono carichi di sarcasmo. Quello del Graffio, con la consueta eleganza, definiscono avvilenti le immagini. Possibile che si acquisti a cifre altissime un giocatore straniero senza valutarne gli stili di vita?".