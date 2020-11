Corbo sul Napoli: "Le squadre che sanno vincere gli Scudetti non ne parlano..."

Antonio Corbo, firma de La Repubblica, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando Gattuso ha capito che doveva velocizzare il gioco, il Napoli è passato da quelle partite stanche a quella velocità interessante ed incisiva. Per parlare di Scudetto bisogna aspettare Pasqua, non faccio oroscopi e non vado dal mago. Il Napoli era arrivato ad un passo dallo Scudetto con l'ultimo Sarri, le squadre che sanno vincere gli Scudetti non ne parlano, lo Scudetto si vince ma non se ne parla".