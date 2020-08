Coronavirus, De Luca avverte: "Più controlli sui rientri dall'estero o si chiudano le frontiere!"

Continua il monitoraggio stretto da parte della istituzioni nei confronti dell'emergenza Covid-19. Il problemi dei focolai resta il tema centrale dell'emergenza, cosi come il rientro di tanti giovani dall'estero, che secondo alcuni sarebbe veicolo considerevole di nuovi contagi all'interno del nostro paese. Ne ha parlato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come riportato da Il Messaggero nella sua versione online: "Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l'80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall'estero. È indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall'estero all'obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio. Sono indispensabili il controllo della temperatura corporea ma anche test sierologici, e una stretta rigorosa sui controlli, altrimenti diventerà inevitabile la chiusura delle frontiere - sostiene - L'invito ai cittadini è di rispettare rigorosamente le misure di precauzione e prevenzione previste, senza le quali va evitato di avere contatti con quanti, anche familiari, rientrano da viaggi all'estero».