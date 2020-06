Coronavirus, Prof. Galli tuona: "La movida di questi giorni è da irresponsabili"

"La movida che si è vista nelle strade di molte città italiane anche nel fine settimana appena trascorso è un comportamento che in determinate situazioni e condizioni diventa irresponsabile, non credo si possa definire diversamente". Parla così ai microfoni di Rai 3 Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: "Far la parte del censore non è piacevole ma non è il momento di fare queste cose, oggettivamente. E lo dico senza nessun interesse, perché non ho mai preso una lira per i miei interventi".