Corradi: "Visione non comune nel rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis"

Bernardo Corradi, ex attaccante tra le tante anche della Lazio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW anche del Napoli immischiato nella lotta Champions: "Il Napoli ha una gestione non semplice soprattutto quando allenatore e presidente hanno difficoltà di rapporto o una visione non comune. Diventa complicato gestire una squadra. Mi piace molto Fonseca anche se ha avuto tantissimi infortuni. La Roma diverte anche se rischia un po’.

Napoli fuori dalla lotta scudetto? Il Napoli ha qualche difficoltà. Juve e Inter mi sembrano più accreditate".