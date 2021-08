Correa vuole lasciare la Lazio. Sarri: "Non giocherà, non è nelle condizioni mentali giuste"

Joaquin Correa vuole lasciare la Lazio, piace all'Everton, spera nell'Inter e più in generale non ha cambiato idea sulla voglia di cambiare aria, anche a meno di due settimane dalla chiusura della finestra di calciomercato. A confermarlo, alla vigilia della sfida contro l'Empoli, è stato l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri: "Parliamo di un giocatore forte ma ha espresso la sua idea sul futuro in tempi non sospetti. Non è nelle condizioni mentali ideali per giocare delle partite. Si sta comportando benissimo, in allenamento dà tutto. Lo vedrei bene sia come esterno che come attaccante centrale. Abbiamo Immobile che è chiaramente un punto di riferimento, forse il punto di riferimento più importante".