Podcast Corsa Scudetto, Orlando: "La sensazione è che Inter e Napoli stiano prendendo il largo"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Che ne pensa del caso Svilar in Atalanta-Roma?

"Sì, è regolare il gol. E' un errore di Svilar, dispiace perché è il più forte ora, ma anche lui può sbagliare".

Juve, Roma e Como: chi sta meglio nella corsa Champions?

"Giocano veramente bene quelli del Como, hanno una tecnica clamorosa ma non chiudono le partite. lo ho sempre detto che per me è da quarto posto. Ha perso punti con Genoa, Cremonese e Cagliari, ha anche 3-4 punti in meno rispetto a quelli che dovrebbe avere".

Avrebbe dato il pallone a David per il rigore?

"No, ma il gesto di Yildiz lo comprendo. Doveva tirarlo o Yildiz o Locatelli comunque".

Inter-Cancelo, che ne pensa? E chi darebbe via tra De Vrij e Acerbi?

"Cancelo è un ottimo giocatore, se arriva porta ulteriore qualità, spinta. Mi sembra che Acerbi abbia già dato, che sia arrivato il momento di partire, visto che non c'è più spazio. L'idea di andare in Arabia credo sia giusta ora. Se arriva Cancelo, l'Inter prende un giocatore molto valido".

L'Inter di Chivu al top: può andare in fuga?

"Gioca ancora meglio di come lo faceva con Inzaghi. Più veloce, più pressing, più verticale. E' la migliore Inter di Chivu. Vedo Lautaro e anche gli altri che vanno su tutte le palle, ho visto un'Inter spettacolare. La sensazione che Napoli e Inter stiano prendendo il largo".