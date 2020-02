Corvino: "Progetto Napoli importante, la proprietà non ha lesinato sforzi sul mercato!"

Pantaleo Corvino, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi ovviamente sul momento del Napoli di Gennaro Gattuso: “Il progetto del Napoli è importante nonostante le difficoltà di questo campionato. La proprietà non lesina sforzi e ha investito tanto anche quest’estate con Manolas e Lozano, ad esempio. A gennaio sono arrivati giocatori funzionali come Demme e Lobotka. Il Napoli è stato da anni l’antagonista principale della Juve. Non è facile individuare la fine di un ciclo, in azzurro ci sono ancora alcuni giocatori presi da Rafa Benitez. Il Napoli è già ripartito e adesso deve chiudere al meglio questo campionato. Napoli-Lecce? Partita interessante, è il calcio del Sud che si confronta. Adam Hlozek? Attaccante giovane, ma i dirigenti del Napoli lo conoscono meglio di me. Sono interessati a lui”.