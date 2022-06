Cosa serve al Napoli per lo scudetto? Parisi: “Nel calcio c’è equazione non sempre veritiera”

L’agente FIFA Fabio Parisi è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

L’agente FIFA Fabio Parisi è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Mertens? Per trovare gli accordi bisogna essere in due, si vede che una delle due parti non ritiene congrua l’offerta o la domanda…

Cosa serve al Napoli per lo scudetto? L’equazione “investo, spendo e vinco” non è sempre veritiera. Ad inizio stagione, ad esempio, nessuno avrebbe scommesso sul Milan, quindi per vincere c’è bisogno di una serie di fattori. Mi aspetto un Napoli forte come sempre, competitivo, sono convinto che il management darà a Spalletti una rosa all’altezza della situazione”.