Cosa si aspetta da Osimhen? Gattuso: "Deve ritrovare la sua velocità di punta"

L'unico centravanti a disposizione di Rino Gattuso per la sfida contro il Granada in programma per stasera è Victor Osimhen. Cosa si aspetta da lui Ringhio? Lo spiega l'allenatore azzurro stesso nel corso della sua intervista a Sky Sport: "Victor deve migliorare la sua condizione, spero che torni a toccare le sue velocità di punta. 94 giorni senza campo non sono pochi, ha perso lo smalto anche per via del Covid. Voglio che attacchi lo spazio, lo sta facendo ma non con continuità".