Cosa temere dell’Udinese? Conte avvisa: “Occhio alle palle inattive, sono tutti di 1.90”

Cosa teme di più dell'Udinese? E’ stata questa una delle domande poste ad Antonio Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Udinese. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Noi non temiamo niente, abbiamo rispetto per tutti, ma temere non fa parte del nostro vocabolario.

L'Udinese è un'ottima squadra, ha fisicità, struttura, che comunque anche in ripartenza ci può dare fastidio. Servirà grande attenzione pure su palla ferma, sono tutti giocatori oltre 1.90, tutte le gare serve rispetto, ogni gara va sudata come fatto finora".