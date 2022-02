Cosmi boccia Osimhen: “Doveva essere il migliore in campo e invece è stato il peggiore”

L’allenatore Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Canale 21 e ha commentato l’1-1 tra Barcellona e Napoli: “Contro il Barcellona Osimhen doveva essere necessariamente tra i migliori in campo e invece non so quante volte è andato in fuorigioco. Lì il ragazzo deve migliorare non poco, tantissimo perché quando giochi contro una squadra che ha una linea altissima devi stare attento. Facendo così metti anche in difficoltà i compagni perché con quel movimento in profondità permetti l’inserimento di Zielinski e Elmas e invece non ce la fanno mai perché lui allunga in profondità e il centrocampista non ha mai il passaggio di scarico ed è costretto a farlo in verticale. Purtroppo con una linea alta a lui capita di andare in fuorigioco. Non è stata la sua miglior partita, anzi secondo me è stato il peggiore”.