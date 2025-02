Cosmi fa ironia: "Comuzzo? Per 40mln mi offro di portarlo io a Napoli"

vedi letture

Serse Cosmi, allenatore, ha commentato a Radio Serie A la trattativa tra Fiorentina e Napoli per Pietro Comuzzo: "Parliamo di un giovane calciatori dalle grandi prospettive, ma che secondo me deve dimostrare ancora tanto. Se il Napoli arrivasse davvero a 40 milioni mi offrirei, di fronte a certe cifre, di accompagnarlo io stesso. Se i viola rifiutassero una roba del genere avrei qualcosa da ridire al mio amico Daniele Pradè".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).