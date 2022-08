Cosmi: “Il Napoli non sta solo smobilitando, per Spalletti è più facile lavorare”

“Era nell’aria che qualche giocatore che ha fatto la storia del Napoli potesse dare l’addio".

L’allenatore Serse Cosmi ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Era nell’aria che qualche giocatore che ha fatto la storia del Napoli potesse dare l’addio. Per un allenatore come Spalletti lavorare in queste condizioni è più facile, perché il Napoli non sta solo smobilitando ma sta mettendo dentro giocatori. La cifra su Raspadori è importante per il club di De Laurentiis, che non stride con la politica del club solo perché il giocatore ha 22 anni. Poi se metti dentro Kvaratskhelia, che secondo me è fortissimo… Non dimentichiamoci il riscatto di Anguissa, che è importante. Kim è da valutare, ma è un giocatore di assoluto livello”.