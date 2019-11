Costacurta a Sky: "Non sono passati i dubbi sul Napoli. Mi aspetto di più da Mertens"

L'ex giocatore del Milan, Billy Costacurta ha detto la sua a Sky Calcio Club, in merito alla prestazione del Napoli contro il Milan: "Dopo il pareggio con il Milan, il Napoli non ha fatto passi in avanti, non sono passati i dubbi che avevamo sulla squadra di Ancelotti. Callejon poteva fare meglio nella palla gol che ha avuto e Mertens ha sbagliato il passaggio decisivo nell'occasione di Elmas, doveva dare la palla a Zielinski in quanto Musacchio sbaglia il posizionamento. Dal belga mi aspetto molto di più".