Costacurta a sorpresa: "Lukaku al Milan? No, a questo punto meglio Camarda"

Il Milan è alla ricerca di un nuovo grande numero 9 da mettere in rosa, magari con un occhio al futuro

Il Milan è alla ricerca di un nuovo grande numero 9 da mettere in rosa, magari con un occhio al futuro: per questo il nome principale è quello di Joshua Zirkzee, ma la trattativa è in stallo per via delle commissioni chieste dal suo agente Kia Joorabchian, e ogni decisione verrà rimandata a fine Europeo. I rossoneri hanno attenzionato dunque la pista Lukaku, che però porta pareri contrastanti.

Ecco cosa ne pensa Alessandro Costacurta, intervenuto ieri sera in diretta a Sky:"Lukaku? Non mi sembra si faccia problemi sull’ambiente che possa trovare. Non sono più un suo grosso estimatore. Al posto di Lukaku mi auguro possa giocare Camarda. Se le prime 4-5 dovesse giocarle Lukaku poi mi piacerebbe che le altre possa giocarle Camarda"