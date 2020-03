Costacurta: "Calcio ridimensionato da quest'emergenza. Sulla fine del campionato..."

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito alla possibile ripresa della Serie A: "Non sono ottimista. Lo sono sul fatto che recupereremo dall'emergenza ma non vedo così facile la ripresa della stagione. Forse dovrei essere più positivo ma vivo a Milano e la situazione non è bella".

FINE DELLA STAGIONE: "Sono sempre per il confronto costruttivo ma dobbiamo viaggiare in direzione della quotidianità. Tutti noi possiamo riflettere e prepararci. Alcune società guardano al breve, altre al futuro. Purtroppo in questo momento è impossibile trarre delle conclusioni ma il confronto è giusto per farsi trovare pronti al momento della ripresa".

DANNI ECONOMICI: "Credo che non ci siano dubbi sul fatto che il calcio uscirà ridimensionato da questa situazione. Sarà una grandissima botta, per questo servirà solidarietà, anche tra squadre di club come è successo in Germania".

TAGLIO DEGLI STIPENDI: "I giocatori della Juventus possono rinunciare a quattro mesi di stipendio e non credo che avranno problemi, ma la situazione cambia quando scendiamo in Serie B o Serie C. Per questo serve solidarietà anche tra club. Ho apprezzato molto la decisione presa dai giocatori della Juventus, anche per il tempismo visto che da altre parti non usciva niente".