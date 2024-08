Costacurta: "Conte è un rompiscatole, ma fa sempre bene. Scudetto? Pericolosissimo..."

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex difensore e oggi opinionista, ha parlato anche del Napoli nel corso della sua intervista al quotidiano Tuttosport.

Conte senza Coppe quanti punti in più può portare al Napoli? "Antonio è pericolosissimo... Pericolosissimo: sono stato chiaro? Io ho tanta stima di Antonio e credo che il Napoli possa essere veramente terreno fertile per lui, trovando giocatori con la voglia di rimettersi in gioco e non avendo impegni nelle coppe europee. In una situazione così può veramente provare a fare il colpaccio".



Il suo sì al Napoli l’ha sorpresa? "No, anzi. Antonio ha detto sì a tante squadre in carriera: a lui piace allenare. Un po’ è anche rompiscatole, ma porta i risultati e il primo anno ha sempre un rendimento favoloso".

Con De Laurentiis prevede scintille? "L’anno scorso è stata sbagliata la gestione del dopo Spalletti, ma con Luciano non mi sembrava che De Laurentiis avesse avuto tanti problemi se non alla fine della storia".