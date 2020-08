Costacurta fa discutere: "Mbappé fuori? Le assenze dell'Atalanta sono peggiori"

Alessandro Costacurta, talent di SKY, nel pre-partita ha parlato di Mbappé e Ilicic, entrambi fuori per la sfida di stasera. "Io non voglio parlare delle assenze, perché non vorrei fare... Però le assenze dell'Atalanta (Gollini e Ilicic, ndr), rispetto a quelle del Paris Saint Germain (Verratti, Di Maria e Mbappè, ndr), sono peggio. Pensando ai due che sono fuori stasera".