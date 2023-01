Costacurta: "Sorpreso da Kim, sembra Koulibaly. Scudetto? Le altre giocano al ciapanò"

Nel corso di 'Sky Calcio Club' l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma.

Nel corso di 'Sky Calcio Club' l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma, partendo dagli elogi al difensore azzurro Kim: "A me sembra di vedere Koulibaly, non pensavo potesse arrivare a questo livello. Mi sto sorprendendo. In ottica Scudetto penso che le altre stiano aiutando in tutti i modi il Napoli giocando al ciapanò”.