CR7, dopo l'Atletico, anche il Bayern chiude la porta in faccia: "Non si adatta alla nostra filosofia"

Dopo la secca smentita di Enrique Cerezo, anche il Bayern Monaco sbatte la porta in faccia a Cristiano Ronaldo

Dopo la secca smentita di Enrique Cerezo, anche il Bayern Monaco sbatte la porta in faccia a Cristiano Ronaldo. Lo fa per bocca del direttore generale Oliver Kahn, che ha dichiarato a Sport Bild: "Abbiamo discusso internamente della situazione di Cristiano. Lo considero uno dei migliori calciatori della storia ma siamo giunti alla conclusione che, nonostante la nostra ammirazione nei suoi confronti, non si adatta alla nostra filosofia".