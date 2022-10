Cremonese, Alvini in conferenza: "Napoli ha vinto su mezzo rigore, ci hanno detto che non si fischiano!"

Al termine di Cremonese-Napoli 1-4, il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini commenta conferenza la sfida al Napoli.

Quanto spiace per i gol nel finale?

"Perdi 4-1 una partita del genere e domani... si parla di show, festival del gol. Non esiste. Fino al 91' abbiamo tenuto testa e poi niente. Spiace per questo, per i ragazzi che il risultato li penalizzi oltremisura"



La formazione ha dato buone indicazioni, il modulo ha funzionato. Il Napoli all'inizio ha faticato.

"Penso sia stata una partita intensa, di lettura da parte della squadra. Di sacrificio e passione. Ho visto una buona Cremonese, ho visto una squadra che ha messo tanto in partita contro una squadra forte che rispettiamo, ha messo grande intelligenza. In settimana abbiamo avuto enormi problemi con Pickel, Okereke, Castagnetti, sadjout, Chiriches, Hendry tra influenza e piccoli problemi come stanotte con Castagnetti e Tsadjout. Siamo stati in partita e quando finisce 4-1 ti rendi conto che questo giochino ti disturba... La squadra non meritava di perdere così, è stata fortemente in partita e forse potevamo anche portarla a casa. Abbiamo scioccamente sporcato il risultato"

La partita si è sbloccata su un rigore dubbio.

"La Cremonese c'è stata sin dall'inizio. Nel secondo tempo sapevamo che potevamo metterli in difficoltà e così è stato, poi l'abbiamo persa male. Ma il Napoli è una grande squadra, spinta da un grande pubblico e auguro a Spalletti di vincere qualcosa di importante perché lo merita. Oggi il Napoli però è passato in vantaggio su un mezzo rigore, e io posso dirlo perché vengo da lontano. Un rigore del genere, visto che ci sono anche le nuove norme e non si tende a fischiare certi rigori, visto che abbiamo avuto incontri con gli arbitri e ci è stato detto che un contatto del genere non si fischia mai. Questo non influisce su quello che dà merito al Napoli, ma era un mezzo rigore"