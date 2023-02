Cremonese, Ballardini si gode l'impresa: "Bravi con la Roma proprio come a Napoli"

La Cremonese vola in semifinale di Coppa Italia battendo 2-1 la Roma all'Olimpico. Queste le parole di Ballardini

La Cremonese vola in semifinale di Coppa Italia battendo 2-1 la Roma all'Olimpico. Queste le parole di Ballardini in conferenza stampa:

Una vittoria a Napoli può essere fortuna, due così no. Ci sono ancora tanti punti ora da recuperare.

"Siamo stati bravi a Napoli, a corrente alternata a Bologna, con l'Inter non siamo stati così bravi ma stasera siamo stati più ordinati, con più personalità nel gestire la palla. E in fase offensiva c'è stata la disponibilità di tutti nel cercare di condizionare gli avversari, che sono molto bravi con la palla. Se non li prendi per tempo ti mettono in difficoltà. Ma dal secondo dopo il fischio finale abbiamo il dovere di pensare ad altro perché vogliamo fare di più".