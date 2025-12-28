Cremonese, Nicola a DAZN: "Fatto la partita che dovevamo, ha vinto la più forte"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Napoli perso 0-2 e valido per la 17ª giornata di Serie A.

Il dispiacere arriva per aver subito due gol su situazioni in cui di solito siete molto reattivi?

"Oggi non c'è dispiacere, perché la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare. Abbiamo cercato sempre di battagliare, dimostrando e volendo crescere. Queste squadre ti mettono nelle condizioni di fare tutto a 2000 all'ora e con grande qualità. Sono squadre che ti colpiscono in queste situazioni come quelle dei due gol, per il resto dico bravi ai ragazzi".

Con le sostituzioni hai cercato di essere più offensivo: un gol vostro lì poteva cambiare?

"Sarebbe stato importante andare a riposo con un gol, ci avrebbe permesso di produrre energia che ci sarebbe servita per recuperare. Sotto di due, devi prenderti più rischi e diventa una partita più frutto di transizioni veloci. Nel primo tempo abbiamo avuto due situazioni, diventa difficile ciò che è mancato a noi. Abbiamo cercato di fare un po' tutto quello che serviva per competere con questa squadra, accettiamo che abbia vinto la squadra più forte ma mi è piaciuta la voglia di competere".

Come si riesce a tenere questo ritmo?

"Difficile per noi, ogni partita sarà importante. Noi continuiamo ad allenarci e faremo così anche contro la Fiorentina con la voglia di migliorarci. La prestazione, rispetto a quella contro un'altra grande come l'Inter, è stata notevolmente diversa. In Baschirotto ho visto la sintesi di ciò che vorrei, ha avuto il coraggio di accettare l'uno contro uno con Hojlund e poi i gol presi sono frutto di tante cose".