Crippa: "C'è un calciatore su cui costruire la squadra del domani"

Massimo Crippa, ex mediano del Napoli e attuale dg del Renate, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Sono molto felice per i napoletani, perché questo Napoli sta facendo cose meravigliose, sta facendo sognare tutti, speriamo possa tenere questo passo sino alla fine, tenendo conto che è difficile in una stagione particolare come questa con la sosta del Mondiale. Bisogna vedere come si riparte dopo. Per ora il Napoli e il Milan sono le due rivali per il campionato, divise dai tre punti ottenuti dagli azzurri nello scontro diretto, ma il Napoli ha una proposta di gioco migliore. L’entusiasmo che c’è in città è positivo e sta coinvolgendo tutti, dalla squadra ai tifosi e alla società, I dirigenti hanno lavorato molto bene quest’estate. In tanti pensavano che con le cessioni eccellenti sarebbe stato complicato ripartire. E invece nessuno si aspettava un rendimento così importante dai giocatori semi-sconosciuti che sono arrivati, da Kim a Kvara sino a Olivera. Raspadori poi è stato un grande colpo, per me si può costruire la squadra attorno a lui un domani.

Il nuovo Crippa? Non mi va di fare questi paragoni, sono due momenti storici diversi, il calcio è cambiato moltissimo. Il mio idolo e riferimento all’epoca era Bagni, di cui ho poi preso il posto nel Napoli.

Anguissa-Lobotka? Sono due giocatori insostituibili, poi c’è anche Zielinski che è ripartito alla grande. Davanti ci sono tanti calciatori importanti, chiunque entra fa bene, anche in altri reparti. Un esempio è Juan Jesus, subentrato bene, ha segnato ed è stato subito molto affidabile. E pensare che lo davano per finito, ed invece Spalletti lo ha voluto e lui, da persona intelligente, si fa trovare pronto e credo sia uno dei leader del gruppo”.