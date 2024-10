Crippa: “Conte sarà avvelenato per un motivo in particolare”

Massimo Crippa, direttore generale del Renate, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Massimo Crippa, direttore generale del Renate, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Diventa complicato rimettersi in carreggiata dopo la sosta nazionale, quando vinsi lo scudetto col Napoli vincemmo tutte le gare con le piccole. E’ fondamentale battere le piccole per vincere uno scudetto. In nazionale magari ti alleni, ma non giochi, poi rientri e devi metterti a posto per giocare col club. Oggi il Napoli ha 8/11 in nazionale e conoscendo Conte sarà un po’ avvelenato, è stato anche lui allenatore della nazionale e sa cosa vuol dire. In nazionale non è che non si lavora, ma se non giochi diventa dura, se poi giochi vuol dire che non ti fermi.

L’Empoli va preso con le pinze, ha perso l’ultima partita a cinque minuti dalla fine. E’ una squadra che è partita bene, ha entusiasmo e se il Napoli non è pronto rischia di fare una brutta figura. Le squadre di Conte però non cadono in queste situazioni qua, quelli che torneranno dalle nazionali verranno messi nelle condizioni di preparare questa partita al meglio. Quando vai affrontare squadre come l’Empoli devi andarci sempre con la testa giusta, i toscani giocheranno a ritmi forsennati e anche se sei superiore tecnicamente vai incontro a delle difficoltà, sei costretto a correre e il rischio è che corri male”.