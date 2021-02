Crippa difende Gattuso: "Lavoro importante, ma si è rotto qualcosa dopo le voci sull'esonero..."

Massimo Crippa, ex calciatore del Napoli, ha preso le difese di Gattuso nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io prendo le difese di Gattuso in questo momento. Lo scorso anno ha fatto un lavoro importante, ha vinto la Coppa Italia ed era ripartito forte quest'anno. Secondo me il Napoli è ancora in lotta finanche per lo scudetto, visto che il campionato è ancora lungo. Ma secondo me si è rotto qualcosa quando sono uscite quelle dichiarazioni e quelle voci sulla panchina, l'allenatore andava protetto".