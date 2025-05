Crippa: "In Salento c'è sempre un ambiente ostile. Scudetto? Rispetto a 3 settimane fa..."

Massimo Crippa, direttore generale del Renate, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Scudetto al Napoli? Sicuramente se andiamo a vedere tre/quattro settimane fa capiamo com’è cambiata la situazione. Il campionato del Napoli è positivo, ma adesso c’è l’occasione per vincere.

Bisogna guardare partita per partita. Giocare a Lecce non sarà facile. Da sempre in Salento abbiamo trovato un ambiente ostile, poi il calendario dice Parma e Cagliari, se sono già salve meglio”.