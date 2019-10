Crippa: "Insigne risolva i suoi problemi e non scarichi le sue responsabilità sull'allenatore"

Massimo Crippa, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sull'attacco del Napoli, in particolar modo su Insigne: "Con i giocatori arrivati a Napoli quest'anno, come Lozano e Llorente, più gli altri attaccanti presenti in rosa come Mertens e Callejon, Ancelotti fa fatica a capire chi schierare. Insigne? Il problema deve risolverlo lui, dentro se stesso. Ci sono momenti in cui le cose vanno male ed altri in cui vanno bene. Le prestazioni di Insigne finora sono risultate buone, ma bisogna capire anche che l'allenatore lavora con tanti giocatori e deve fare delle scelte. Un consiglio che voglio dare ad Insigne è quello di non scaricare responsabilità su altri, è un patrimonio del Napoli, il tifoso ci tiene".