Criscitiello: "ADL non compra i giocatori per Conte, ma per la crescita del Napoli"

Michele Criscitiello a Sportitalia ha parlato del mercato del Napoli e ha spiegato: "De Laurentiis i numeri li sa fare e lo ha dimostrato. Ma bisogna smetterla di dire il Napoli prende questo per Conte. L'allenatore sta facendo grandi cose ma è un dipendente del club. De Laurentiis i giocatori non li prende a Conte ma li prende per il Napoli.

Perché poi quando un giorno li rivenderà i soldi se li porta a casa De Laurentiis, non Conte che forse non ci sarà più. McTominay non giocherà a casa nel giardino di Conte, sta creando valore e plusvalenze al Napoli che non è di Conte ma di De Laurentiis. Forse i giocatori arrivano grazie ai suggerimenti di Conte che li attira, ma poi chi li vende è De Laurentiis".