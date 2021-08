Criscitiello: "ADL si accontenta, ma serve investire per provare il colpo"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista Michele Criscitiello scrive: "Peccato perché questi sarebbero gli anni del Napoli. Per raccogliere finalmente quanto seminato in tutti questi anni. De Laurentiis, però, ogni volta non si smentisce e la sensazione è che si accontenti di un Napoli ibrido. Un Napoli a metà non lo merita chi il cuore non te lo dà a metà. Oggi, più che mai, serve investire per provare il colpo. Spalletti è un grande allenatore ma a questo Napoli manca ancora qualcosa".