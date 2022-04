Criscitiello: "Al Napoli serve uno come Belotti perché non c'è un vero vice-Osimhen"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli va su Belotti perché giustamente un attaccante con quelle caratteristiche serve, non avendo un vero vice-Osimhen. Ma non è il momento di parlare di mercato, visto che c'è uno scudetto da giocarsi".