Criscitiello annuncia: “Deulofeu arriverà. Ostigard? Trattativa ben avviata”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Mertens? Ci sono una serie di contraddizioni nelle dichiarazioni di ieri anche perché se arrivi a quindici giorni dalla scadenza contrattuale e non ti sei seduto al tavolo con il tuo club, allora significa che siamo arrivati al capolinea.

Deulofeu? L'Udinese ha battezzato i due possibili partenti. Il primo è Pablo Mari, Beto non sarà ceduto. Molina può andare via. Deulofeu è un discorso a parte, sia lui che l'Udinese sono d'accordo sul fatto che Napoli sia la piazza giusta per lui. Ostigard? La trattativa è abbastanza avviata, Il Napoli mai come quest'anno sta facendo le cose che deve fare”.