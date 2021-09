Criscitiello attacca ADL: "Perdere Insigne è pura follia, il presidente non ha avuto rispetto"

Il giornalista Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Secondo me il rinnovo di Lorenzo Insigne è un vero problema per il Napoli di De Laurentiis. Perdere Insigne è pura follia, sarebbe peggio della perdita di Donnarumma che è stata per il Milan. Il capitano azzurro è un simbolo di Napoli, è un napoletano doc, è un giocatore fortissimo che ti dà qualità, quantità e ti risolve tanti problemi. Secondo me il rinnovo è un passo dovuto, ma soprattutto va considerato un altro aspetto. Insigne ha dato tutto al Napoli, però non ha avuto niente da De Laurentiis. Non ha avuto neanche il rispetto, De Laurentiis può dire semplicemente: ‘Caro Lorenzo non rientri nei piani del Napoli e questi soldi non te li voglio dare’. Secondo me la cosa più grave, che il Napoli doveva evitare, è il rispetto che il presidente non ha dato al giocatore. I napoletani devono sapere che Insigne per il Napoli può e vuole fare tutto, ma De Laurentiis non l’ha messo nelle condizioni. Addirittura in alcuni casi, forse anche oggi, il presidente toglie il saluto ad Insigne. La spiegazione qual è? Chi è nel torto? De Laurentiis o Insigne? Sicuramente il presidente”.